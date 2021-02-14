Проблемы с машиной
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
Проблемы с машиной
Год назад взял себе б/у машину, вроде было все отлично, а вот недавно начались провалы при ускорении, падение мощности двигателя и увеличился расход топлива. Что это может быть?
-
Candori
- Читатель
-
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 23 авг 2019, 14:35
Re: Проблемы с машиной
А сколько лет машине и какая модель? Конечно лучше обратиться в автосервис и проводить диагностику, так очень трудно определить – тут может быть очень много вариантов.
-
Xendrabi
- Читатель
-
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 28 июл 2019, 15:57
Re: Проблемы с машиной
Вариантов тут может быть великое множество, а информации очень мало, но в первую очередь я бы вам посоветовала проверить форсунки - похоже что проблема именно в них, причем это можно сделать самостоятельно - нужно просто взять новые форсунки и другие контрактные запчасти. Так же может понадобится раскоксовка поршневых колец - чтобы понять что и как нужно будет делать, можете скачать руководство по эксплуатации автомобиля. И если сами с этим не справитесь, тогда обратитесь на какой-нибудь сервис - к примеру, сюда: https://auto-diagnost.ru/volkswagen/tiguan/ - там точно сделают все как надо.
- Arletremi
- Читатель
-
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 27 июл 2019, 16:31
-
Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
Вернуться в Автомобили, транспорт, перевозки
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5