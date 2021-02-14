Проблемы с машиной

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Проблемы с машиной

Новое сообщение Candori » 14 фев 2021, 12:39

Год назад взял себе б/у машину, вроде было все отлично, а вот недавно начались провалы при ускорении, падение мощности двигателя и увеличился расход топлива. Что это может быть?


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Re: Проблемы с машиной

Новое сообщение Xendrabi » 14 фев 2021, 15:06

А сколько лет машине и какая модель? Конечно лучше обратиться в автосервис и проводить диагностику, так очень трудно определить – тут может быть очень много вариантов.
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Re: Проблемы с машиной

Новое сообщение Arletremi » 14 фев 2021, 18:09

Вариантов тут может быть великое множество, а информации очень мало, но в первую очередь я бы вам посоветовала проверить форсунки - похоже что проблема именно в них, причем это можно сделать самостоятельно - нужно просто взять новые форсунки и другие контрактные запчасти. Так же может понадобится раскоксовка поршневых колец - чтобы понять что и как нужно будет делать, можете скачать руководство по эксплуатации автомобиля. И если сами с этим не справитесь, тогда обратитесь на какой-нибудь сервис - к примеру, сюда: https://auto-diagnost.ru/volkswagen/tiguan/ - там точно сделают все как надо.
Arletremi
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