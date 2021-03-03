Laluna » 03 мар 2021, 11:40

Разбираем дедушкин гараж, который достался в наследство, планируем его продать. Нашли с сестрой у него целую коробку катализаторов, даже не могу предположить, откуда они тут взялись. Она предлагает их сдать, а мне стыдно – мы же девушки, что о нас подумают?