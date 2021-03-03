Катализаторы
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Катализаторы
Разбираем дедушкин гараж, который достался в наследство, планируем его продать. Нашли с сестрой у него целую коробку катализаторов, даже не могу предположить, откуда они тут взялись. Она предлагает их сдать, а мне стыдно – мы же девушки, что о нас подумают?
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Laluna
- Писатель
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- Сообщения: 51
- Зарегистрирован: 15 дек 2020, 19:37
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Re: Катализаторы
Извините, а ЧТО такого о вас могут в этом случае подумать? Вы же ничего не делаете, тем более даже не сами их доставали из машины. Но если сильно стесняетесь, может по почте сдать, вот тут https://katalizator.top/ есть такая услуга. У меня брат так делает, потому что возможности самому везти их нет, а деньги лишними не бывают. Так точно никто вас не увидит и ничего про вас не подумает, хотя стесняться тут реально нечего.
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Неваляшка
- Писатель
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- Сообщения: 62
- Зарегистрирован: 07 мар 2019, 15:25
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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