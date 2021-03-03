Катализаторы

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Катализаторы

Новое сообщение Laluna » 03 мар 2021, 11:40

Разбираем дедушкин гараж, который достался в наследство, планируем его продать. Нашли с сестрой у него целую коробку катализаторов, даже не могу предположить, откуда они тут взялись. Она предлагает их сдать, а мне стыдно – мы же девушки, что о нас подумают?


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Laluna
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Re: Катализаторы

Новое сообщение Неваляшка » 03 мар 2021, 12:23

Извините, а ЧТО такого о вас могут в этом случае подумать? Вы же ничего не делаете, тем более даже не сами их доставали из машины. Но если сильно стесняетесь, может по почте сдать, вот тут https://katalizator.top/ есть такая услуга. У меня брат так делает, потому что возможности самому везти их нет, а деньги лишними не бывают. Так точно никто вас не увидит и ничего про вас не подумает, хотя стесняться тут реально нечего.
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Неваляшка
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