Неваляшка » 06 мар 2021, 15:09

Здравствуйте, нужен совет. Мама наконец-то пришла в себя после всех этих событий, записалась в автошколу, решила получить права и ездить на отцовской машине. Машина неплохая, но она в стояла без дела пять лет, год из этого – под открытым небом. Вот думаю, как маму отговорить. Или не стоит?