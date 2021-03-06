Ремонт авто
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
Ремонт авто
Здравствуйте, нужен совет. Мама наконец-то пришла в себя после всех этих событий, записалась в автошколу, решила получить права и ездить на отцовской машине. Машина неплохая, но она в стояла без дела пять лет, год из этого – под открытым небом. Вот думаю, как маму отговорить. Или не стоит?
-
Неваляшка
- Писатель
-
- Сообщения: 65
- Зарегистрирован: 07 мар 2019, 15:25
-
Re: Ремонт авто
Приветствую вас, от чего вы собрались ее отговаривать? Если от получения прав, то напрасно, они еще никому в нашей жизни не помешали. Если за машину переживаете, то на такие случаи автосервисы есть. Насколько я помню из ваших прошлых постов, у вас у отца мерседес был? Вот сюда https://avtovito-moscow.ru/mercedes/leg ... uzhivanie/ можете записаться, мне очень это СТО нравится. Хотя бы тем, что детали ставят оригинальные и по адекватной цене.
-
Laluna
- Писатель
-
- Сообщения: 53
- Зарегистрирован: 15 дек 2020, 19:37
-
Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
Вернуться в Автомобили, транспорт, перевозки
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6