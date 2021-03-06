Ремонт авто

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Ремонт авто

Новое сообщение Неваляшка » 06 мар 2021, 15:09

Здравствуйте, нужен совет. Мама наконец-то пришла в себя после всех этих событий, записалась в автошколу, решила получить права и ездить на отцовской машине. Машина неплохая, но она в стояла без дела пять лет, год из этого – под открытым небом. Вот думаю, как маму отговорить. Или не стоит?


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Неваляшка
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Re: Ремонт авто

Новое сообщение Laluna » 06 мар 2021, 16:44

Приветствую вас, от чего вы собрались ее отговаривать? Если от получения прав, то напрасно, они еще никому в нашей жизни не помешали. Если за машину переживаете, то на такие случаи автосервисы есть. Насколько я помню из ваших прошлых постов, у вас у отца мерседес был? Вот сюда https://avtovito-moscow.ru/mercedes/leg ... uzhivanie/ можете записаться, мне очень это СТО нравится. Хотя бы тем, что детали ставят оригинальные и по адекватной цене.
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Laluna
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