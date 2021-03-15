Неваляшка » 15 мар 2021, 16:11

Скажите, пожалуйста, это правда, что у нас колесные болты продаются только в крупных специализированных магазинах? Мы живем в поселке, такие магазины далеко от нас. Муж заявил, что ему срочно надо и придется уехать, может даже на пару дней. Типа что без них машина никуда не поедет, так ли это?