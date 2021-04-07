Оригинальные запчасти с авторазборок
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Оригинальные запчасти с авторазборок
Б/у автозапчасти для иномарок - https://autoblok.com.ua/
- washuk311
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 07 апр 2021, 17:44
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Re: Оригинальные запчасти с авторазборок
Б/у автозапчасти
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krupie
- Читатель
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- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 02 май 2021, 19:11
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Re: Оригинальные запчасти с авторазборок
В каждом городе можно найти такие разборки.
Но если железо с них еще можно подобрать, то более тонкие комплектующие, требующие отладки лучше не брать. Но я вам скажу, недавно папа искал на разборке нужные запчасти и не нашел.
В итоге он все заказывал в https://parts.avtorgaz.ru/catalog/gaz/kuzov-rama_1/ где они были на все 100%. С доставкой не задерживали.
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Bambaleyla
- Читатель
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- Сообщения: 36
- Зарегистрирован: 04 ноя 2021, 19:15
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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