Оригинальные запчасти с авторазборок

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Оригинальные запчасти с авторазборок

Новое сообщение washuk311 » 07 апр 2021, 17:47

Б/у автозапчасти для иномарок - https://autoblok.com.ua/


washuk311
 
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Re: Оригинальные запчасти с авторазборок

Новое сообщение krupie » 02 май 2021, 19:12

Б/у автозапчасти
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Re: Оригинальные запчасти с авторазборок

Новое сообщение Bambaleyla » 14 ноя 2022, 18:18

В каждом городе можно найти такие разборки.

Но если железо с них еще можно подобрать, то более тонкие комплектующие, требующие отладки лучше не брать. Но я вам скажу, недавно папа искал на разборке нужные запчасти и не нашел.

В итоге он все заказывал в https://parts.avtorgaz.ru/catalog/gaz/kuzov-rama_1/ где они были на все 100%. С доставкой не задерживали.

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