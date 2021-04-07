Bambaleyla » 14 ноя 2022, 18:18

В каждом городе можно найти такие разборки.

Но если железо с них еще можно подобрать, то более тонкие комплектующие, требующие отладки лучше не брать. Но я вам скажу, недавно папа искал на разборке нужные запчасти и не нашел.

В итоге он все заказывал в https://parts.avtorgaz.ru/catalog/gaz/kuzov-rama_1/ где они были на все 100%. С доставкой не задерживали.