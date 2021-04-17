Модели Volkswagen ID.3 и ID.4

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Модели Volkswagen ID.3 и ID.4

Новое сообщение etoCu » 17 апр 2021, 14:01

Кто-то слышал что-то об этих моделях ? Интересно они будут официально продаваться у нас ?


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etoCu
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Зарегистрирован: 14 апр 2021, 11:59
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