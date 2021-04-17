Модели Volkswagen ID.3 и ID.4
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Модели Volkswagen ID.3 и ID.4
Кто-то слышал что-то об этих моделях ? Интересно они будут официально продаваться у нас ?
Мужчина в самом расцвете сил
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etoCu
- Читатель
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- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 14 апр 2021, 11:59
- Откуда: Москва
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