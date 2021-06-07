Шашечки для такси
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
Шашечки для такси
Решил подработать извозом и чтобы все было официально хочу подписаться на Яндекс такси, но есть такой вопрос: шашечки для машины нужно будет покупать самому и если да, то где можно будет их достать?
-
Candori
- Читатель
-
- Сообщения: 30
- Зарегистрирован: 23 авг 2019, 14:35
Re: Шашечки для такси
А зачем вам вообще связываться с какой-то определенной службой - лучше таксуйте так или можно вообще поставить на телефон специальную программу и сразу подключится к нескольким операторам.
- Arletremi
- Читатель
-
- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: 27 июл 2019, 16:31
-
Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
Вернуться в Автомобили, транспорт, перевозки
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10