Шашечки для такси

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Шашечки для такси

Новое сообщение Candori » 07 июн 2021, 10:36

Решил подработать извозом и чтобы все было официально хочу подписаться на Яндекс такси, но есть такой вопрос: шашечки для машины нужно будет покупать самому и если да, то где можно будет их достать?


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Candori
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Re: Шашечки для такси

Новое сообщение Arletremi » 07 июн 2021, 13:22

А зачем вам вообще связываться с какой-то определенной службой - лучше таксуйте так или можно вообще поставить на телефон специальную программу и сразу подключится к нескольким операторам.
Arletremi
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