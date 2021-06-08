Mirede » 08 июн 2021, 19:14

Всем доброго времени суток. И вот я снова к вам за советом. Мне нужно в этом году заменить комплект зимней шины на новую. Моя уже свое отъездила, ее срок пришел, хотя думал еще годик протяну, но, увы. Смотрю, что она уже практически полностью стерлась. Подскажите, какая у нас есть хорошая зимняя резина, чтобы ее стабильно хватило как минимум на 4 года, а лучше, конечно, на 5. И еще, где вы покупаете себе резину, может, поделитесь проверенными магазинами.