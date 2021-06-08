покупка шин
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покупка шин
Всем доброго времени суток. И вот я снова к вам за советом. Мне нужно в этом году заменить комплект зимней шины на новую. Моя уже свое отъездила, ее срок пришел, хотя думал еще годик протяну, но, увы. Смотрю, что она уже практически полностью стерлась. Подскажите, какая у нас есть хорошая зимняя резина, чтобы ее стабильно хватило как минимум на 4 года, а лучше, конечно, на 5. И еще, где вы покупаете себе резину, может, поделитесь проверенными магазинами.
- Mirede
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 08 июн 2021, 19:14
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Re: покупка шин
Каждому подходит свой вариант и советовать здесь не совсем уместно. Тем более что вы не указали свой бюджет, сколько и по каким дорогам вы ездите. Так что смогу вам только порекомендовать вам магазин с выгодными ценами. Но этого в принципе достаточно, так как вам там менеджеры смогут ответить на все ваши вопросы и помогут выбрать вам хорошие шины. Вот координаты магазина https://shinoman.ua/premiorri/solazo/185-55-r15-82-h-premiorri-solazo.html. Скажу по собственному опыту, что пока лучше мне не удалось найти.
- Tixon28
- Читатель
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- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 23 окт 2018, 20:06
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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