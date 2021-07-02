Посоветуйте в Мск тюннинг центр для мотоциклов

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Посоветуйте в Мск тюннинг центр для мотоциклов

Новое сообщение Paris » 02 июл 2021, 11:48

Посоветуйте в Мск тюннинг центр для мотоциклов, где можно тюннинговать недорого?


Paris
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Сообщения: 31
Зарегистрирован: 28 июн 2021, 00:21
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Re: Посоветуйте в Мск тюннинг центр для мотоциклов

Новое сообщение Laiving » 02 июл 2021, 17:42

найти тюннинг центр вообще просто, можно через gps навигаторы найти
Laiving
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Сообщения: 28
Зарегистрирован: 27 июн 2021, 19:09
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Re: Посоветуйте в Мск тюннинг центр для мотоциклов

Новое сообщение Kanniga » 02 июл 2021, 21:30

Я сам не мотоциклист, но у меня знакомый живет мотоциклами, свой мотоцикл тюннингует в сервисе https://lesmotors.ru. Есть свои тонкости, конечно, но на самом деле для новичка мототехника может показаться сложной, но я его ни разу не видел, чтоб он жаловался на сложности в эксплуатации мотоцикла и ремонте.
Kanniga
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Сообщения: 32
Зарегистрирован: 28 июн 2021, 19:06
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Re: Посоветуйте в Мск тюннинг центр для мотоциклов

Новое сообщение Alex25 » 29 янв 2022, 12:46

Также интересует данный вопрос.
Alex25
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Сообщения: 23
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