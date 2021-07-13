Хочу шумоизолировать свой автомобиль

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Хочу шумоизолировать свой автомобиль

Новое сообщение Laiving » 13 июл 2021, 11:30

Хочу шумоизолировать свой автомобиль, можете посоветовать где услуги по шумке заказать?


Laiving
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Сообщения: 28
Зарегистрирован: 27 июн 2021, 19:09
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Re: Хочу шумоизолировать свой автомобиль

Новое сообщение Paris » 13 июл 2021, 13:35

по шумоизоляции авто лучше конечно обращаться в крупные конторы
Paris
Читатель
 
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 28 июн 2021, 00:21
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Re: Хочу шумоизолировать свой автомобиль

Новое сообщение Kanniga » 13 июл 2021, 20:23

Всем привет, вообще по шумоизоляции лучше обращаться в крупные проверенные компании, к примеру вот обратится можете сюда https://tochka-tishini.ru. Я недавно столкнулся с проблемой шума в машине, поэтому решил обратиться к профессионалам, выбрал эту компанию, они мне очень помогли.
Kanniga
Читатель
 
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 28 июн 2021, 19:06
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Re: Хочу шумоизолировать свой автомобиль

Новое сообщение Alex25 » 29 ноя 2021, 11:10

Отличная идея. обращайтесь только к проверенным мастерам.
Alex25
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Сообщения: 12
Зарегистрирован: 17 ноя 2021, 12:28
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