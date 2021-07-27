шлем

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шлем

Новое сообщение max113 » 27 июл 2021, 12:48

Форумчане,кто из вас любит кататься на велосипеде,и надеваете ли вы велошлем,или считаете что это не обязательно?


max113
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Re: шлем

Новое сообщение sizov » 27 июл 2021, 13:08

В правилах дорожного движения штраф за это не предусмотрен. Но помните что помимо вас на проезжей части находятся другие транспортные средства и велошлем нужен в первую очередь именно вам,для вашей безопасности,так что я бы вам советовал вам его купить лишним точно не будет.
sizov
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Re: шлем

Новое сообщение belkodi » 13 дек 2023, 13:53

Carsmonitoring революционизирует процесс соблюдения законов для предприятий, предоставляя беззаботный способ проверки штрафов ГИБДД по ИНН https://carsmonitoring.ru/proverka-shtrafov-gibdd/iin. Не дайте штрафам внезапно появиться – будьте в контроле с Carsmonitoring!
belkodi
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