шлем
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шлем
Форумчане,кто из вас любит кататься на велосипеде,и надеваете ли вы велошлем,или считаете что это не обязательно?
- max113
- Читатель
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- Сообщения: 40
- Зарегистрирован: 18 май 2021, 00:53
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Re: шлем
В правилах дорожного движения штраф за это не предусмотрен. Но помните что помимо вас на проезжей части находятся другие транспортные средства и велошлем нужен в первую очередь именно вам,для вашей безопасности,так что я бы вам советовал вам его купить лишним точно не будет.
- sizov
- Писатель
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- Сообщения: 58
- Зарегистрирован: 14 июл 2021, 14:11
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Re: шлем
Carsmonitoring революционизирует процесс соблюдения законов для предприятий, предоставляя беззаботный способ проверки штрафов ГИБДД по ИНН https://carsmonitoring.ru/proverka-shtrafov-gibdd/iin. Не дайте штрафам внезапно появиться – будьте в контроле с Carsmonitoring!
- belkodi
- Писатель
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- Сообщения: 91
- Зарегистрирован: 12 дек 2022, 18:15
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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