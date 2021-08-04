Мне нужны новые зимние шины

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Мне нужны новые зимние шины

Новое сообщение Axilless » 04 авг 2021, 23:48

Мне нужны новые зимние шины, где их можно купить недорого?


Axilless
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Сообщения: 34
Зарегистрирован: 27 июн 2021, 09:55
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Re: Мне нужны новые зимние шины

Новое сообщение Paris » 05 авг 2021, 09:06

новые зимние шины можно купить через магазин Оллвинт
Paris
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Сообщения: 31
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Re: Мне нужны новые зимние шины

Новое сообщение Paris » 05 авг 2021, 19:20

Всем привет, купить можно качественные зимние шины через интернет магазин http://texkom.ru Там большой выбор шин и дисков. Доставка качественная, цена не самая высокая на рынке. Я себе брал именно там в прошлом году. Могу сказать что они очень качественные.
Paris
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Сообщения: 31
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Re: Мне нужны новые зимние шины

Новое сообщение IvanovIvan » 16 ноя 2021, 10:18

А мне удалось взять шины на разборке, они просто в идеальном состоянии.
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IvanovIvan
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