Стоит ли покупать мерседес купе?
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • Сообщений: 7 • Страница 1 из 1
Стоит ли покупать мерседес купе?
Стоит ли покупать мерседес купе? Рассматриваю данный авто для покупки
- Axilless
- Читатель
-
- Сообщения: 34
- Зарегистрирован: 27 июн 2021, 09:55
-
Re: Стоит ли покупать мерседес купе?
думаю что можно конечно, мерседес отличный бренд
-
Naidjel
- Читатель
-
- Сообщения: 31
- Зарегистрирован: 26 июн 2021, 23:16
-
Re: Стоит ли покупать мерседес купе?
Думаю что это хороший вариант для покупки машины.
- archer
-
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 10 авг 2021, 14:28
-
Re: Стоит ли покупать мерседес купе?
Доброго дня, вообще мерседес очень хороший бренд, их автомобили давно уже себя зарекомендовали, присмотреть такой автомобиль можете в этом автосалоне https://avilon.ru/brands/mercedes-benz/ ... oupe-4-dv/, я могу сказать, что там выгодные условия приобретения автомобиля, менеджеры очень хорошо все объясняют, рассказывают про сам автомобили, много чего знают, чего я даже не знал, вообщем съездите может там найдете что нибудь
- Osvald
- Читатель
-
- Сообщения: 34
- Зарегистрирован: 26 июн 2021, 20:21
-
Re: Стоит ли покупать мерседес купе?
Если финансы позволяют то покупайте.
- sizov
- Читатель
-
- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: 14 июл 2021, 14:11
-
Re: Стоит ли покупать мерседес купе?
Многие любят эту марку автомобилей, так что если вам нравится покупайте) тоже хочу с вами посоветоваться, стоит ли брать Volvo ХС60 https://viking-motors.ua/models/xc60/ исключительно для города или стоит обратить внимание на какие то другие машины в этом ценовом сегменте? мне просто тут все нравится, плюс я знаю, что их машины надежные и безопасные, что скажете?
- MsGigi
-
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 30 авг 2021, 23:16
-
Re: Стоит ли покупать мерседес купе?
Тут вам решать вам ездить.
- max113
- Читатель
-
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 18 май 2021, 00:53
-
Сообщений: 7 • Страница 1 из 1
Вернуться в Автомобили, транспорт, перевозки
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: MailRu [Bot], stockpeter55 и гости: 16