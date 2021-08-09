Стоит ли покупать мерседес купе?

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Стоит ли покупать мерседес купе?

Новое сообщение Axilless » 09 авг 2021, 21:32

Стоит ли покупать мерседес купе? Рассматриваю данный авто для покупки


Axilless
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Сообщения: 34
Зарегистрирован: 27 июн 2021, 09:55
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Re: Стоит ли покупать мерседес купе?

Новое сообщение Naidjel » 10 авг 2021, 09:38

думаю что можно конечно, мерседес отличный бренд
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Naidjel
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Сообщения: 31
Зарегистрирован: 26 июн 2021, 23:16
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Re: Стоит ли покупать мерседес купе?

Новое сообщение archer » 10 авг 2021, 14:30

Думаю что это хороший вариант для покупки машины.
archer
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 10 авг 2021, 14:28
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Re: Стоит ли покупать мерседес купе?

Новое сообщение Osvald » 10 авг 2021, 19:33

Доброго дня, вообще мерседес очень хороший бренд, их автомобили давно уже себя зарекомендовали, присмотреть такой автомобиль можете в этом автосалоне https://avilon.ru/brands/mercedes-benz/ ... oupe-4-dv/, я могу сказать, что там выгодные условия приобретения автомобиля, менеджеры очень хорошо все объясняют, рассказывают про сам автомобили, много чего знают, чего я даже не знал, вообщем съездите может там найдете что нибудь
Osvald
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Сообщения: 34
Зарегистрирован: 26 июн 2021, 20:21
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Re: Стоит ли покупать мерседес купе?

Новое сообщение sizov » 10 авг 2021, 19:53

Если финансы позволяют то покупайте.
sizov
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Сообщения: 29
Зарегистрирован: 14 июл 2021, 14:11
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Re: Стоит ли покупать мерседес купе?

Новое сообщение MsGigi » 31 авг 2021, 13:16

Многие любят эту марку автомобилей, так что если вам нравится покупайте) тоже хочу с вами посоветоваться, стоит ли брать Volvo ХС60 https://viking-motors.ua/models/xc60/ исключительно для города или стоит обратить внимание на какие то другие машины в этом ценовом сегменте? мне просто тут все нравится, плюс я знаю, что их машины надежные и безопасные, что скажете?
MsGigi
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 30 авг 2021, 23:16
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Re: Стоит ли покупать мерседес купе?

Новое сообщение max113 » 12 сен 2021, 22:58

Тут вам решать вам ездить.
max113
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Сообщения: 10
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