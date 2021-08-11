Нам для предприятия нужен трактор
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Нам для предприятия нужен трактор
Нам для предприятия нужен трактор, где в Питере можно купить недорого?
- Laiving
- Фанат
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- Сообщения: 148
- Зарегистрирован: 27 июн 2021, 19:09
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Re: Нам для предприятия нужен трактор
попробуйте поискать трактор через авито, там можно найти я думаю
- Paris
- Фанат
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- Сообщения: 156
- Зарегистрирован: 28 июн 2021, 00:21
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Re: Нам для предприятия нужен трактор
Доброй ночи, можете купить недорогой трактор в Питере через данный магазин http://www.petertraktor.ru Как по мне покупать у них стоит, так как цены в принципе у них хорошие и качество техники на высоком уровне
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Naidjel
- Фанат
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- Сообщения: 152
- Зарегистрирован: 26 июн 2021, 23:16
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Re: Нам для предприятия нужен трактор
Laiving писал(а):Нам для предприятия нужен трактор, где в Питере можно купить недорого?
вы новый хотите купить?
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Marysa23
- Читатель
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- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: 20 ноя 2023, 17:13
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Re: Нам для предприятия нужен трактор
Marysa23 писал(а):Laiving писал(а):Нам для предприятия нужен трактор, где в Питере можно купить недорого?
вы новый хотите купить?
Я как бы не совсем жалую б/у технику, есть довольно таки плохой опыт. Лучше новой ничего нет! Поэтому в свою фирму стараюсь покупать новую технику с хорошими отзывами. Последний раз покупал у компании «Ригель АВ-Белгород» трактор колесный промышленный https://rigelav-belgorod.ru/product/traktory-kolesnyye-promyshlennyye/traktor-pod-mulcher/ Этот трактор в работе просто идеален.
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kira
- Писатель
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- Сообщения: 70
- Зарегистрирован: 14 ноя 2019, 12:43
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Re: Нам для предприятия нужен трактор
А где выгоднее всего заказывать все навесное оборудование и тот же прицеп для трактора?
- imanovlan
- Читатель
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- Сообщения: 32
- Зарегистрирован: 30 апр 2024, 10:50
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Re: Нам для предприятия нужен трактор
Дополнительно от себя могу порекомендовать вам сразу по возможности заказать алюминиевый самосвальный полуприцеп зерновоз. Это стратегическое решение для оптимизации перевозок. Ключевой аспект выбора – грузоподъемность: алюминий, будучи легче стали, позволяет максимизировать вес перевозимого зерна. Пристальное внимание уделите качеству алюминия и конструкции кузова. Устойчивость к коррозии гарантирует долговечность. Конфигурация кузова (задняя или боковая выгрузка) должна соответствовать специфике ваших логистических задач для повышения эффективности разгрузки.
- Valeriy12
- Писатель
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- Сообщения: 58
- Зарегистрирован: 14 мар 2019, 11:34
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Сообщений: 7 • Страница 1 из 1
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