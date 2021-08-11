Нам для предприятия нужен трактор

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Нам для предприятия нужен трактор

Новое сообщение Laiving » 11 авг 2021, 22:54

Нам для предприятия нужен трактор, где в Питере можно купить недорого?


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Re: Нам для предприятия нужен трактор

Новое сообщение Paris » 12 авг 2021, 10:59

попробуйте поискать трактор через авито, там можно найти я думаю
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Re: Нам для предприятия нужен трактор

Новое сообщение Naidjel » 12 авг 2021, 23:39

Доброй ночи, можете купить недорогой трактор в Питере через данный магазин http://www.petertraktor.ru Как по мне покупать у них стоит, так как цены в принципе у них хорошие и качество техники на высоком уровне
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Re: Нам для предприятия нужен трактор

Новое сообщение Marysa23 » 18 сен 2024, 07:58

Laiving писал(а):Нам для предприятия нужен трактор, где в Питере можно купить недорого?

вы новый хотите купить?

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Re: Нам для предприятия нужен трактор

Новое сообщение kira » 19 сен 2024, 15:42

Marysa23 писал(а):
Laiving писал(а):Нам для предприятия нужен трактор, где в Питере можно купить недорого?

вы новый хотите купить?

Я как бы не совсем жалую б/у технику, есть довольно таки плохой опыт. Лучше новой ничего нет! Поэтому в свою фирму стараюсь покупать новую технику с хорошими отзывами. Последний раз покупал у компании «Ригель АВ-Белгород» трактор колесный промышленный https://rigelav-belgorod.ru/product/traktory-kolesnyye-promyshlennyye/traktor-pod-mulcher/ Этот трактор в работе просто идеален.

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Re: Нам для предприятия нужен трактор

Новое сообщение imanovlan » 19 фев 2025, 15:30

А где выгоднее всего заказывать все навесное оборудование и тот же прицеп для трактора?
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Re: Нам для предприятия нужен трактор

Новое сообщение Valeriy12 » 19 фев 2025, 16:01

Дополнительно от себя могу порекомендовать вам сразу по возможности заказать алюминиевый самосвальный полуприцеп зерновоз. Это стратегическое решение для оптимизации перевозок. Ключевой аспект выбора – грузоподъемность: алюминий, будучи легче стали, позволяет максимизировать вес перевозимого зерна. Пристальное внимание уделите качеству алюминия и конструкции кузова. Устойчивость к коррозии гарантирует долговечность. Конфигурация кузова (задняя или боковая выгрузка) должна соответствовать специфике ваших логистических задач для повышения эффективности разгрузки.
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