kira » 19 сен 2024, 15:42

Marysa23 писал(а): Laiving писал(а): Нам для предприятия нужен трактор, где в Питере можно купить недорого? вы новый хотите купить?

Я как бы не совсем жалую б/у технику, есть довольно таки плохой опыт. Лучше новой ничего нет! Поэтому в свою фирму стараюсь покупать новую технику с хорошими отзывами. Последний раз покупал у компании «Ригель АВ-Белгород» трактор колесный промышленный https://rigelav-belgorod.ru/product/traktory-kolesnyye-promyshlennyye/traktor-pod-mulcher/ Этот трактор в работе просто идеален.