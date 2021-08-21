Диагностика рулевого управления, где лучше сделать?
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Диагностика рулевого управления, где лучше сделать?
Появился люфт в рулевом управлении, сам не решился копаться, так как машина относительно новая. Взял для себя фольц jetta. До этого ездил на форд фокусе и там все знал буквально по болтикам. Хочу свозить на диагностику рулевого, можете посоветовать куда лучше обратится?
- Kapitoliy
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- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 17 ноя 2020, 05:56
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Re: Диагностика рулевого управления, где лучше сделать?
Нужно не агрессивно на дороге водить, плюс если гур же есть, то до упора руль не крутить. Так ты максимально придаешь своему рулевому больше жизни. А если будешь крутить и в ямки влетать, то рулевое естественно выйдет из строя.
- Borisova
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- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 17 ноя 2020, 05:59
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Re: Диагностика рулевого управления, где лучше сделать?
Ну ты меня не учи как мне водить, это мои проблемы. Я лишь попросил куда лучше поехать на диагностику рулевого. Так как опасно кататься с люфтом в рулевом. Если показалось что наехал, то извини. Машиной пользуюсь каждый день и по этому нужна по зарез.
- Kapitoliy
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- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 17 ноя 2020, 05:56
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Re: Диагностика рулевого управления, где лучше сделать?
Так проси нормально, тебе никто тогда и советовать просто не будет где делать диагностику. А так в любое СТО заезжаешь где занимаются всем, то там и диагностику сделают.
Диагностика ходовой и рулевого стоить должна недорого. Как вариант на диагностику рулевого управления https://atl.ua/avtoservis/rulevoe-upravlenie/diagnostika-rulevogo-upravleniya вот через этот сайт можешь записаться. Их СТО есть практически во всех больших городах. Можешь в общем обращаться и договариваться сам.
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IvanovIvan
- Читатель
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- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: 21 окт 2020, 17:53
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Сообщений: 4 • Страница 1 из 1
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