Диагностика рулевого управления, где лучше сделать?

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Диагностика рулевого управления, где лучше сделать?

Новое сообщение Kapitoliy » 21 авг 2021, 23:11

Появился люфт в рулевом управлении, сам не решился копаться, так как машина относительно новая. Взял для себя фольц jetta. До этого ездил на форд фокусе и там все знал буквально по болтикам. Хочу свозить на диагностику рулевого, можете посоветовать куда лучше обратится?


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Re: Диагностика рулевого управления, где лучше сделать?

Новое сообщение Borisova » 21 авг 2021, 23:12

Нужно не агрессивно на дороге водить, плюс если гур же есть, то до упора руль не крутить. Так ты максимально придаешь своему рулевому больше жизни. А если будешь крутить и в ямки влетать, то рулевое естественно выйдет из строя.
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Re: Диагностика рулевого управления, где лучше сделать?

Новое сообщение Kapitoliy » 21 авг 2021, 23:12

Ну ты меня не учи как мне водить, это мои проблемы. Я лишь попросил куда лучше поехать на диагностику рулевого. Так как опасно кататься с люфтом в рулевом. Если показалось что наехал, то извини. Машиной пользуюсь каждый день и по этому нужна по зарез.
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Re: Диагностика рулевого управления, где лучше сделать?

Новое сообщение IvanovIvan » 21 авг 2021, 23:17

Так проси нормально, тебе никто тогда и советовать просто не будет где делать диагностику. А так в любое СТО заезжаешь где занимаются всем, то там и диагностику сделают.

Диагностика ходовой и рулевого стоить должна недорого. Как вариант на диагностику рулевого управления https://atl.ua/avtoservis/rulevoe-upravlenie/diagnostika-rulevogo-upravleniya вот через этот сайт можешь записаться. Их СТО есть практически во всех больших городах. Можешь в общем обращаться и договариваться сам.

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