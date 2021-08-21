IvanovIvan » 21 авг 2021, 23:17

Так проси нормально, тебе никто тогда и советовать просто не будет где делать диагностику. А так в любое СТО заезжаешь где занимаются всем, то там и диагностику сделают.

Диагностика ходовой и рулевого стоить должна недорого. Как вариант на диагностику рулевого управления https://atl.ua/avtoservis/rulevoe-upravlenie/diagnostika-rulevogo-upravleniya вот через этот сайт можешь записаться. Их СТО есть практически во всех больших городах. Можешь в общем обращаться и договариваться сам.