Кому нужны вездеходы, могу порекомендовать глянуть в компанию Гиртек, так как мы у них оформляли заказ. У них отличные вездеходы. По стоимости получилось довольно надёжно, вместе с этим, ребята предоставляют неплохую гарантию, что лишним точно не будет!
покупка вездехода
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покупка вездехода
Дали задание найти для компании несколько вездеходов, решили именно гусеничный вездеход брать, они более надёжные и долговечные, проходимость у них лучше, как по характеристикам.
- Vika1985
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- Зарегистрирован: 08 окт 2021, 18:51
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