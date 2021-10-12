покупка вездехода

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покупка вездехода

Новое сообщение Vika1985 » 12 окт 2021, 09:44

Дали задание найти для компании несколько вездеходов, решили именно гусеничный вездеход брать, они более надёжные и долговечные, проходимость у них лучше, как по характеристикам.

Кому нужны вездеходы, могу порекомендовать глянуть в компанию Гиртек, так как мы у них оформляли заказ. У них отличные вездеходы. По стоимости получилось довольно надёжно, вместе с этим, ребята предоставляют неплохую гарантию, что лишним точно не будет!



Vika1985
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