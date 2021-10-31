Чехлы на Мерседес Спринтер
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Чехлы на Мерседес Спринтер
Собираюсь предоставлять услуги пассажирских перевозок, поэтому в салоне нужно сделать все максимально аккуратным. Чехлы на сидениях давно поистрепались, поэтому присматриваю чехлы. Сколько они сейчас стоят на Мерседес Спринтер?
- Веррит
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 26 июн 2021, 13:31
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Re: Чехлы на Мерседес Спринтер
Мне больше всего нравятся варианты чехлов из алькантары ромба. Они смотрятся стильно и в работе себя показывают неплохо. Поэтому можете рассмотреть их для приобретения. Но и варианты из экокожи тоже по цене примерно столько же стоят. Советую заказывать чехлы на Мерседес Спринтер на этом сайте https://mirchehlov.ru/avtochehlyi/mercedes/sprinter/ Качество там отменное
- Ferjuk
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- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 16 сен 2021, 11:01
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Re: Чехлы на Мерседес Спринтер
Чехлы нужно брать недорогие. Пассажиры не сильно бережно относятся к чужому имуществу. Поэтому тратиться особо смысла не вижу
- Трундукин
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 31 окт 2021, 21:22
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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