Чехлы на Мерседес Спринтер

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Чехлы на Мерседес Спринтер

Новое сообщение Веррит » 31 окт 2021, 21:08

Собираюсь предоставлять услуги пассажирских перевозок, поэтому в салоне нужно сделать все максимально аккуратным. Чехлы на сидениях давно поистрепались, поэтому присматриваю чехлы. Сколько они сейчас стоят на Мерседес Спринтер?


Веррит
 
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Re: Чехлы на Мерседес Спринтер

Новое сообщение Ferjuk » 31 окт 2021, 21:19

Мне больше всего нравятся варианты чехлов из алькантары ромба. Они смотрятся стильно и в работе себя показывают неплохо. Поэтому можете рассмотреть их для приобретения. Но и варианты из экокожи тоже по цене примерно столько же стоят. Советую заказывать чехлы на Мерседес Спринтер на этом сайте https://mirchehlov.ru/avtochehlyi/mercedes/sprinter/ Качество там отменное
Ferjuk
 
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Re: Чехлы на Мерседес Спринтер

Новое сообщение Трундукин » 31 окт 2021, 21:32

Чехлы нужно брать недорогие. Пассажиры не сильно бережно относятся к чужому имуществу. Поэтому тратиться особо смысла не вижу
Трундукин
 
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