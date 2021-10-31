Веррит » 31 окт 2021, 21:08

Собираюсь предоставлять услуги пассажирских перевозок, поэтому в салоне нужно сделать все максимально аккуратным. Чехлы на сидениях давно поистрепались, поэтому присматриваю чехлы. Сколько они сейчас стоят на Мерседес Спринтер?