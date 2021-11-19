Безопасные грузоперевозки

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Безопасные грузоперевозки

Новое сообщение Simovich » 19 ноя 2021, 14:29

Как организовать безопасную грузоперевозку?


Simovich
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Re: Безопасные грузоперевозки

Новое сообщение Davidos » 19 ноя 2021, 15:27

Даже грузовой транспорт может быть укомплектован камерами заднего вида. Такое дополнительное оборудование повышает уровень защиты и безопасности при транспортировки. Подробнее о системах безопасности при грузоперевозках узнаете здесь http://www.alarmcar.ru/ustanovka-kamer-zadnego-vida.html
Davidos
Читатель
 
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