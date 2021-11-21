Автопрокат в Краснодаре

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Автопрокат в Краснодаре

Новое сообщение OlgaDar » 21 ноя 2021, 00:28

Решили на праздники поехать к родным в Краснодар, но нужна будет там своя машина ведь семья большая, друзья подсказали сервис который им пришелся по душе этот вот и мы думаем понравятся ли мужу авто для выбора? Где вы арендуете авто?


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OlgaDar
Писатель
 
Сообщения: 85
Зарегистрирован: 06 янв 2019, 18:22
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