Магазин автозапчастей и автотоваров

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Магазин автозапчастей и автотоваров

Новое сообщение IvanovIvan » 27 ноя 2021, 12:41

В каком магазине вы чаще всего покупаете себе автозапчасти и автотовары, шины там, всякие омывайки, автошампуни. Запчасти так же важны, ищу зачастую оригинальные для себя.


Аватара пользователя
IvanovIvan
Писатель
 
Сообщения: 62
Зарегистрирован: 21 окт 2020, 17:53
Вернуться к началу

Re: Магазин автозапчастей и автотоваров

Новое сообщение Borisova » 27 ноя 2021, 13:24

Лучше оригинальные запчасти и покупать. Аналоги не всегда хороши, так как бывает что качество запчастей не очень хорошее. Я вообще из нескольких магазинов покупаю. Так и выгоднее получается.
Borisova
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 17 ноя 2020, 05:59
Вернуться к началу

Re: Магазин автозапчастей и автотоваров

Новое сообщение IvanovIvan » 27 ноя 2021, 13:51

Та это очень сложно закупать в разных магазинах все. Я бы и в одном магазине покупал у себя в городе. Но цены не нравятся, слишком уж завышенные получаются. По этому и интернет магазины рассматриваю.
Аватара пользователя
IvanovIvan
Писатель
 
Сообщения: 62
Зарегистрирован: 21 окт 2020, 17:53
Вернуться к началу

Re: Магазин автозапчастей и автотоваров

Новое сообщение Kapitoliy » 27 ноя 2021, 14:49

Да цены реально ниже в интернет магазине, найти бы вообще поставщика которые по низким ценам продает и в розницу. Но это идеальный вариант. Я себе покупаю автозапчасти и автотовары в https://atl.ua/ этом магазине. Цены адекватные на все товары, на эту зиму там себе покупал и шины и масло с фильтрами новое.

Выбор, что мне нравится большой. Запчасти можно найти и оригинальные и качественные аналоги, аналоги дешевле стоят в разы. И некачественные аналоги они не продают. А то у меня было такое, я с другого магазина когда-то покупал, приехала запчасть ужасного качества. Отъездила она пару тысяч км и опять эта же ошибка и мы поменяли на более качественный аналог.

Изображение

Kapitoliy
Читатель
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 17 ноя 2020, 05:56
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Автомобили, транспорт, перевозки

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15

Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group