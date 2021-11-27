Kapitoliy » 27 ноя 2021, 14:49

Да цены реально ниже в интернет магазине, найти бы вообще поставщика которые по низким ценам продает и в розницу. Но это идеальный вариант. Я себе покупаю автозапчасти и автотовары в https://atl.ua/ этом магазине. Цены адекватные на все товары, на эту зиму там себе покупал и шины и масло с фильтрами новое.

Выбор, что мне нравится большой. Запчасти можно найти и оригинальные и качественные аналоги, аналоги дешевле стоят в разы. И некачественные аналоги они не продают. А то у меня было такое, я с другого магазина когда-то покупал, приехала запчасть ужасного качества. Отъездила она пару тысяч км и опять эта же ошибка и мы поменяли на более качественный аналог.