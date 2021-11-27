Магазин автозапчастей и автотоваров
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Магазин автозапчастей и автотоваров
В каком магазине вы чаще всего покупаете себе автозапчасти и автотовары, шины там, всякие омывайки, автошампуни. Запчасти так же важны, ищу зачастую оригинальные для себя.
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IvanovIvan
- Писатель
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- Сообщения: 62
- Зарегистрирован: 21 окт 2020, 17:53
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Re: Магазин автозапчастей и автотоваров
Лучше оригинальные запчасти и покупать. Аналоги не всегда хороши, так как бывает что качество запчастей не очень хорошее. Я вообще из нескольких магазинов покупаю. Так и выгоднее получается.
- Borisova
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- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 17 ноя 2020, 05:59
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Re: Магазин автозапчастей и автотоваров
Та это очень сложно закупать в разных магазинах все. Я бы и в одном магазине покупал у себя в городе. Но цены не нравятся, слишком уж завышенные получаются. По этому и интернет магазины рассматриваю.
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IvanovIvan
- Писатель
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- Сообщения: 62
- Зарегистрирован: 21 окт 2020, 17:53
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Re: Магазин автозапчастей и автотоваров
Да цены реально ниже в интернет магазине, найти бы вообще поставщика которые по низким ценам продает и в розницу. Но это идеальный вариант. Я себе покупаю автозапчасти и автотовары в https://atl.ua/ этом магазине. Цены адекватные на все товары, на эту зиму там себе покупал и шины и масло с фильтрами новое.
Выбор, что мне нравится большой. Запчасти можно найти и оригинальные и качественные аналоги, аналоги дешевле стоят в разы. И некачественные аналоги они не продают. А то у меня было такое, я с другого магазина когда-то покупал, приехала запчасть ужасного качества. Отъездила она пару тысяч км и опять эта же ошибка и мы поменяли на более качественный аналог.
- Kapitoliy
- Читатель
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- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 17 ноя 2020, 05:56
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Сообщений: 4 • Страница 1 из 1
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