Шаровые опоры для Нивы
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Шаровые опоры для Нивы
Мне нужен совет знающих: какие сейчас шаровые для нивы лучше взять? А то я так понимаю, что китайские аналоги - вообще не вариант...
- Альма
- Читатель
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- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 29 сен 2021, 00:57
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Re: Шаровые опоры для Нивы
Да, на китайцев не стоит смотреть, если Вы хотите, чтоб шаровые долго служили. Лучше смотреть что предлагают наши производители, потому что у них лучше будет качество. Тут детализируется шаровая опора ваз 21214 и рассказывают какая лучше. Вам точно это будет интересным.
- Рибон
- Читатель
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- Сообщения: 35
- Зарегистрирован: 10 янв 2021, 14:30
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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