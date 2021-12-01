Шаровые опоры для Нивы

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Шаровые опоры для Нивы

Новое сообщение Альма » 01 дек 2021, 16:33

Мне нужен совет знающих: какие сейчас шаровые для нивы лучше взять? А то я так понимаю, что китайские аналоги - вообще не вариант...


Альма
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Re: Шаровые опоры для Нивы

Новое сообщение Рибон » 01 дек 2021, 17:17

Да, на китайцев не стоит смотреть, если Вы хотите, чтоб шаровые долго служили. Лучше смотреть что предлагают наши производители, потому что у них лучше будет качество. Тут детализируется шаровая опора ваз 21214 и рассказывают какая лучше. Вам точно это будет интересным.
Рибон
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