IOANA9 » 17 дек 2021, 18:33

Добрый день, у мужа работа связана с разъездами по городу, нужен личный транспорт, а у нас нет денег на машину, скажите какие варианты есть покупки авто сейчас чтоб ездить сейчас и платить постепенно? только кредит?