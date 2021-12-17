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Посоветуйте

Новое сообщение IOANA9 » 17 дек 2021, 18:33

Добрый день, у мужа работа связана с разъездами по городу, нужен личный транспорт, а у нас нет денег на машину, скажите какие варианты есть покупки авто сейчас чтоб ездить сейчас и платить постепенно? только кредит?


IOANA9
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Сообщения: 13
Зарегистрирован: 01 май 2021, 14:06
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