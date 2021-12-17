Посоветуйте
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Посоветуйте
Добрый день, у мужа работа связана с разъездами по городу, нужен личный транспорт, а у нас нет денег на машину, скажите какие варианты есть покупки авто сейчас чтоб ездить сейчас и платить постепенно? только кредит?
- IOANA9
- Читатель
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- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 01 май 2021, 14:06
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