因此，公司正在寻求通过利用访问网站的互联网客户来优化他们 国家邮箱列表 在互联网上的投资回报。基本上，您必须将它们带回来才能购买。我们称之为重定向！ （因为您“重新定位”已经来过的互联网用户）。如何？ '要不然是啥 ？当互联网消费者在线访问您的网站时，如果您想“匿名调整”他们的活动，他（通常）接受您的网页在互联网消费者的浏览器中放置 cookie。怎么运行的 ？我们将举一个例子：Thierry 是一位互联网用户，他在他的笔记本电脑上从网页导航到站点以查找割草机。他在众多网站上查看了许多商品，但没有将任何商品放入购物车，也没有下订单，就离开了。
几个小时或几天后，他在手机上看到横幅，上面写着他见过 国家邮箱列表 的产品，以及他没有看到的类似商品。受到影响，他将通过点击横幅来保持他的搜索或/和转换返回到互联网站点。这是重定向：什么是重定向 什么是重定向 但从技术上讲，它是如何工作的？你在你的网站上放置了一小段不显眼的代码（这段代码经常被称为一个像素）。代码或像素在您的网页上不可见，不会影响其整体性能。每次 Thierry 访问主页、产品、类别、购物篮和订单时，这个小像素都会允许在他的浏览器上放置一个 cookie。其次，当蒂埃里带着他的浏览器离开网络时，重新定位工具可能会被激活，并会在您选择参与重新定位活动的解决方案的积极伙伴网站上实时购买营销空间。视觉可以通过看到一个或多个产品来完成，并将添加与算法一致的推荐。