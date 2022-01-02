Meghla » 02 янв 2022, 06:56

根据有关电子贸易的最新信息，平均 4% 的网站访问者在第一次访 国家邮箱列表 问互联网网站时进行了转换。这带来了一个麻烦：我如何转换离开我网站的 96% 没有购买？重新定位是一个卓越的营销术语，很多人都在谈论它，但是大多数人仍然不了解它是如何工作的以及它的用途。我们在本文中解释了全部内容。重新定位是一种转换答案 必须理解的是，在网站上，我们正在寻找流量。拥有它有两个机会：要么互联网消费者有机地到达网页，主要是感谢您的自然引用，否则您投资它会回到您身边。小部分，虽然它是有机发生的（因此现在不是由于付费活动（Facebook，谷歌......），但您仍然在某些时候投资来优化您的搜索引擎优化。最终，您的访问者因此到达您的网页投资，您应该将其转化为高质量的投资回报率。“96% 的互联网客户在没有购买的情况下离开网站”（Critéo）。如果人们在线访问您的网站，访问并离开，您的投资回报率会穷。

因此，公司正在寻求通过利用访问网站的互联网客户来优化他们 国家邮箱列表 在互联网上的投资回报。基本上，您必须将它们带回来才能购买。我们称之为重定向！ （因为您“重新定位”已经来过的互联网用户）。如何？ '要不然是啥 ？当互联网消费者在线访问您的网站时，如果您想“匿名调整”他们的活动，他（通常）接受您的网页在互联网消费者的浏览器中放置 cookie。怎么运行的 ？我们将举一个例子：Thierry 是一位互联网用户，他在他的笔记本电脑上从网页导航到站点以查找割草机。他在众多网站上查看了许多商品，但没有将任何商品放入购物车，也没有下订单，就离开了。

几个小时或几天后，他在手机上看到横幅，上面写着他见过 国家邮箱列表 的产品，以及他没有看到的类似商品。受到影响，他将通过点击横幅来保持他的搜索或/和转换返回到互联网站点。这是重定向：什么是重定向 什么是重定向 但从技术上讲，它是如何工作的？你在你的网站上放置了一小段不显眼的代码（这段代码经常被称为一个像素）。代码或像素在您的网页上不可见，不会影响其整体性能。每次 Thierry 访问主页、产品、类别、购物篮和订单时，这个小像素都会允许在他的浏览器上放置一个 cookie。其次，当蒂埃里带着他的浏览器离开网络时，重新定位工具可能会被激活，并会在您选择参与重新定位活动的解决方案的积极伙伴网站上实时购买营销空间。视觉可以通过看到一个或多个产品来完成，并将添加与算法一致的推荐。