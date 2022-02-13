Антигравийная защита

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Антигравийная защита

Новое сообщение yshompoloffa » 13 фев 2022, 10:27

Всем привет. Как вы относитесь к оклейке кузова полиуретановой пленкой. Мне в студии https://brothers-style.ru/antigravel-car-protection.html предложили такую сделать. Почитал мнения - говорят отлично помогает предохранить поверхности от царапин и сколов.


yshompoloffa
Читатель
 
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 25 янв 2022, 18:24
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Автомобили, транспорт, перевозки

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7

Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group