Антигравийная защита
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Антигравийная защита
Всем привет. Как вы относитесь к оклейке кузова полиуретановой пленкой. Мне в студии https://brothers-style.ru/antigravel-car-protection.html предложили такую сделать. Почитал мнения - говорят отлично помогает предохранить поверхности от царапин и сколов.
- yshompoloffa
- Читатель
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- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 25 янв 2022, 18:24
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