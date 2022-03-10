Курьерская служба по России
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Курьерская служба по России
Ищу надежную и проверенную компанию, которая занимается курьерской доставкой по России. Мне нужно несколько документов отправить из одного города в другой. Хотелось бы, чтобы и цены были за это не заоблачные.
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Danchik
- Читатель
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- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 17 авг 2021, 10:22
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Re: Курьерская служба по России
Ну, сейчас много различных сервисов по доставке документов работает у нас в стране. Можно найти разные варианты, все будет зависеть от направления доставки и величины пакета. Но если это обычные документы нужно перевезти из одного города в другой, удобнее всего для этого будет СДЭК, это отличная курьерская служба доставки документов по России недорого . Так вы быстро сможете отправить необходимые документы и не потратите на это много денег.
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Bernetta
- Читатель
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- Сообщения: 25
- Зарегистрирован: 16 апр 2020, 14:30
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Re: Курьерская служба по России
Я по расценкам смотрю обычно.
- max113
- Читатель
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- Сообщения: 32
- Зарегистрирован: 18 май 2021, 00:53
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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