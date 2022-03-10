Курьерская служба по России

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Курьерская служба по России

Новое сообщение Danchik » 10 мар 2022, 11:37

Ищу надежную и проверенную компанию, которая занимается курьерской доставкой по России. Мне нужно несколько документов отправить из одного города в другой. Хотелось бы, чтобы и цены были за это не заоблачные.


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Re: Курьерская служба по России

Новое сообщение Bernetta » 11 мар 2022, 12:27

Ну, сейчас много различных сервисов по доставке документов работает у нас в стране. Можно найти разные варианты, все будет зависеть от направления доставки и величины пакета. Но если это обычные документы нужно перевезти из одного города в другой, удобнее всего для этого будет СДЭК, это отличная курьерская служба доставки документов по России недорого . Так вы быстро сможете отправить необходимые документы и не потратите на это много денег.
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Re: Курьерская служба по России

Новое сообщение max113 » 16 мар 2022, 08:20

Я по расценкам смотрю обычно.
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