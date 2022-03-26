sonnick84 » 26 мар 2022, 11:56

Для того, чтобы сохранить свое имущество от хищения, пожара и прочих неприятностей, мы используем страховку! Вещь без сомнений очень полезная и в некоторых ситуациях обязательна к применению. Существует различные виды страховок на любые случаи. Мы же разберем варианты, которые доступны для владельцев транспортных средств. ОСАГО, это тот вид страховки, который с определенного времени является обязательным. Некоторые думают, что это пустая трата денежных средств и даже не покупают его, выбирая при случае оплачивать штраф. Вот только это до первой серьезной аварии, которая в наши дни скорее нормальное явление, чем что-то необычное.

В переполненном автомобильном потоке даже водитель со стажем может немного отвлечься и въехать в впереди стоящий автомобиль. Расходы на ремонт транспортного средства могут исчисляться сотнями тысяч рублей. Имея же на руках действительный полис ОСАГО таких крупных затрат можно избежать! Да, для новоиспеченных водителей такая страховка выходит очень дорогостоящий, но со временем стоимость уменьшится, если ездить без аварий. Другой вариант страховки для автомобилей, это КАСКО. Обходится значительно дороже и не является обязательной. Чаще всего ее должны оформлять автовладельцы, приобретающие автомобиль в кредит, это одно из требований банка. Однако на самом деле, если у вас дорогостоящая машина, то КАСКО необходимо оформить, даже если банк не выставил таких требований.

Простой пример, вы становитесь участником ДТП и являетесь виновником. Вашу машину по ОСАГО восстанавливать не будут и в такой ситуации выручает КАСКО. Даже если автомобиль не подлежит восстановлению, вам компенсируют затраты. Кроме того это хорошая защита от вероятного угона, поджога и прочих проблем. Из недостатков кроме стоимости, необходимо заметить, что далеко не все страховые компании ведут себя порядочно и пытаются ничего не платить в случае чего. Именно поэтому делать выбор необходимо правильно, с этим всегда помогут в ДокАвто. Эта компания предоставляет полную поддержку автомобилистам по любым вопросам, которые сопряжены со страховкой. Еще по теме: станция техосмотра. Следующий момент, КАСКО существует на различные виды случаев, именно поэтому будьте бдительны при приобретении этого страхового продукта.