Roman54 » 05 май 2022, 22:02

Хочу купить коляску 3 в одном ( кресло, люлька и сидение для машины). Думаю вот узнать отзывы о таких колясках, удобно ли? Цены на них не маленькие, поэтому долго думаю перед покупкой.