коляска три в одном

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коляска три в одном

Новое сообщение Roman54 » 05 май 2022, 22:02

Хочу купить коляску 3 в одном ( кресло, люлька и сидение для машины). Думаю вот узнать отзывы о таких колясках, удобно ли? Цены на них не маленькие, поэтому долго думаю перед покупкой.


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Roman54
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 12 май 2021, 14:36
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Re: коляска три в одном

Новое сообщение bojasboss » 07 май 2022, 02:22

Безумно долго выбирали коляску, месяца 2 наверное, обыскал все сайты, перечитал все отзывы. Для нас главными критериями в выборе были: Качество, маловесность, безопасность и цена. Наткнулись на Cybex Priam/ Сама люлька отличная, прогулочный блок тоже неплох, легко приводится в сидячее положение. Автолюлька нас сильно выручала. Шасси складывается легко, что было для нас удобно при перелете в самолете.
bojasboss
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 07 май 2022, 00:53
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Re: коляска три в одном

Новое сообщение Pikachuuu » 07 май 2022, 03:59

Лучше покупать автокресло отдельно. Оно будет более качественным и надёжным. не стоит экономить на ребёнке, это мой совет
Pikachuuu
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 06 май 2022, 22:22
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