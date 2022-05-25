Установка контроля расхода топлива в автопарк

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Установка контроля расхода топлива в автопарк

Новое сообщение Константин Васильевич » 25 май 2022, 17:21

У меня есть собственный автопарк и я бы хотел установить контроль расхода топлива, возможно ли это сделать?


Константин Васильевич
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Re: Установка контроля расхода топлива в автопарк

Новое сообщение Stateoftrance » 25 май 2022, 20:59

На ум приходит разве что если с помощью расходомера (ДРТ), это такой датчик, он устанавливается в двигательной системе автомобиля на топливную магистраль
Stateoftrance
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Re: Установка контроля расхода топлива в автопарк

Новое сообщение Станислав Саргаев » 25 май 2022, 23:33

Конечно же возможно сейчас такое сделать, я даже более того скажу - необходимо! И чем быстрее, тем лучше, так как это поможет оптимизировать расходы топлива. Попробуйте обратиться за этим в компанию: https://omnicomm.ru/solutions/kontrol-raskhoda-topliva/ которая уже достаточно давно этим занимается и отзывы хорошие.
Станислав Саргаев
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