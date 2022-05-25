Установка контроля расхода топлива в автопарк
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
Установка контроля расхода топлива в автопарк
У меня есть собственный автопарк и я бы хотел установить контроль расхода топлива, возможно ли это сделать?
- Константин Васильевич
- Читатель
-
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 06 апр 2019, 16:51
-
Re: Установка контроля расхода топлива в автопарк
На ум приходит разве что если с помощью расходомера (ДРТ), это такой датчик, он устанавливается в двигательной системе автомобиля на топливную магистраль
- Stateoftrance
- Читатель
-
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 23 мар 2019, 15:37
-
Re: Установка контроля расхода топлива в автопарк
Конечно же возможно сейчас такое сделать, я даже более того скажу - необходимо! И чем быстрее, тем лучше, так как это поможет оптимизировать расходы топлива. Попробуйте обратиться за этим в компанию: https://omnicomm.ru/solutions/kontrol-raskhoda-topliva/ которая уже достаточно давно этим занимается и отзывы хорошие.
- Станислав Саргаев
- Читатель
-
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 05 апр 2019, 18:43
-
Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
Вернуться в Автомобили, транспорт, перевозки
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 7