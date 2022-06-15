Нужен совет
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Нужен совет
Скажите а стоит ли брать авто в лизинг? и в какой компании?
- IOANA9
- Читатель
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- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 01 май 2021, 14:06
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Re: Нужен совет
Я считаю что авто в лизинг стоит брать если оно вам действительно нужно. И это самое лучшее решение, так как не нужно вываливать сразу много денег за него. А оформить авто в лизинг можно в компании Улф с довольно хорошими условиями на это.
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LindaL
- Читатель
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- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 01 май 2021, 18:35
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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