Нужен совет

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Нужен совет

Новое сообщение IOANA9 » 15 июн 2022, 16:06

Скажите а стоит ли брать авто в лизинг? и в какой компании?


IOANA9
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Сообщения: 15
Зарегистрирован: 01 май 2021, 14:06
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Re: Нужен совет

Новое сообщение LindaL » 15 июн 2022, 20:27

Я считаю что авто в лизинг стоит брать если оно вам действительно нужно. И это самое лучшее решение, так как не нужно вываливать сразу много денег за него. А оформить авто в лизинг можно в компании Улф с довольно хорошими условиями на это.
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LindaL
Читатель
 
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 01 май 2021, 18:35
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