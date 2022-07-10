Почтовые пакеты

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Почтовые пакеты

Новое сообщение Samantha » 10 июл 2022, 19:28

Всем привет. Здесь https://guardix.ru/katalog/pochtovyie-pakety.html кто-нибудь случаем может покупал почтовые, курьерские пакеты? Как качество? Доставка быстрая ли?


Samantha
Писатель
 
Сообщения: 68
Зарегистрирован: 12 янв 2018, 15:10
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