Хочу поставить навес для машины к дому, где-то такое делают на заказ?

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Хочу поставить навес для машины к дому, где-то такое делают на заказ?

Новое сообщение KoPyLoV » 23 июл 2022, 09:48

Хочу поставить навес для машины к дому, где-то такое делают на заказ?


KoPyLoV
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Сообщения: 8
Зарегистрирован: 19 апр 2021, 10:49
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Re: Хочу поставить навес для машины к дому, где-то такое делают на заказ?

Новое сообщение FromZoo » 23 июл 2022, 15:12

Есть такая компания, вот сайт https://naves-na-zakaz.ru/, там сможете найти разные варианты, формы скатов навесов. Делают для машин, просто к дому, многие другие варианты. Там же найдёте калькулятор, можно самому всё рассчитать. Мне делали к дому навес, всё прочно, быстро, получилось красиво, результат порадовал, тем более что по цене не так уж дорого вышло.
FromZoo
Читатель
 
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 30 мар 2021, 18:06
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