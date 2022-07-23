Хочу поставить навес для машины к дому, где-то такое делают на заказ?
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
Хочу поставить навес для машины к дому, где-то такое делают на заказ?
Хочу поставить навес для машины к дому, где-то такое делают на заказ?
- KoPyLoV
- Читатель
-
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 19 апр 2021, 10:49
-
Re: Хочу поставить навес для машины к дому, где-то такое делают на заказ?
Есть такая компания, вот сайт https://naves-na-zakaz.ru/, там сможете найти разные варианты, формы скатов навесов. Делают для машин, просто к дому, многие другие варианты. Там же найдёте калькулятор, можно самому всё рассчитать. Мне делали к дому навес, всё прочно, быстро, получилось красиво, результат порадовал, тем более что по цене не так уж дорого вышло.
- FromZoo
- Читатель
-
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 30 мар 2021, 18:06
-
Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
Вернуться в Автомобили, транспорт, перевозки
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7