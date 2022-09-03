Посоветуйте диллера б.у. авто из США в Минске
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Посоветуйте диллера б.у. авто из США в Минске
Добрый день. Скажите, кто то из вас может мне посоветовать дилера авто из штатов?
- astarovskiy11
- Читатель
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- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 03 июл 2022, 11:38
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Re: Посоветуйте диллера б.у. авто из США в Минске
Могу дать вам контакт этих ребят Битые авто из США Как то работал с ними в прошлом году. Мне понравилась их клиентоориетировочность. Они круглосуточно поддерживают связь с клиентами с помощью мессенджеров и других современных средств связи. Поэтому работать с ними было легко.
- artem222
- Читатель
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- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 06 окт 2021, 13:43
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Re: Посоветуйте диллера б.у. авто из США в Минске
Хорошая идея.
Молодец пацан это я.
- Alex280987
- Читатель
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- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 14 сен 2022, 05:57
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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