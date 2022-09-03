Посоветуйте диллера б.у. авто из США в Минске

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Посоветуйте диллера б.у. авто из США в Минске

Новое сообщение astarovskiy11 » 03 сен 2022, 19:16

Добрый день. Скажите, кто то из вас может мне посоветовать дилера авто из штатов?


astarovskiy11
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Re: Посоветуйте диллера б.у. авто из США в Минске

Новое сообщение artem222 » 03 сен 2022, 20:16

Могу дать вам контакт этих ребят Битые авто из США Как то работал с ними в прошлом году. Мне понравилась их клиентоориетировочность. Они круглосуточно поддерживают связь с клиентами с помощью мессенджеров и других современных средств связи. Поэтому работать с ними было легко.
artem222
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Re: Посоветуйте диллера б.у. авто из США в Минске

Новое сообщение Alex280987 » 14 сен 2022, 06:06

Хорошая идея.
Молодец пацан это я.
Alex280987
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