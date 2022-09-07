Через кого можно позаказывать из США товары?

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Через кого можно позаказывать из США товары?

Новое сообщение artem222 » 07 сен 2022, 19:12

Всех приветствую. Скажите, кто знает, через какую фирму можно заказать товары из штатов?


artem222
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Re: Через кого можно позаказывать из США товары?

Новое сообщение astarovskiy11 » 07 сен 2022, 21:08

Есть фирма Post Dove Поиск и выкуп товаров в США как раз их основное направление. Ребята уже довольно давно работают по такой услуге, так что свое дело знают. Проверял на собственном опыте, когда покупал через них телевизор и смартфон. Доставили все быстро и в срок.
astarovskiy11
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