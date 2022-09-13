Нужна служба по доставке посылок из США

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Нужна служба по доставке посылок из США

Новое сообщение Lowe » 13 сен 2022, 16:03

Привет, кто знает проверенную службу по доставке посылок из США? можете подсказать такую службу? заранее спасибо!


Lowe
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Re: Нужна служба по доставке посылок из США

Новое сообщение max777 » 13 сен 2022, 16:23

Рекомендую вам Доставка из США я обращаюсь сюда, и очень часто, покупаю там товары, и затем родственники мне их передают через данную службу, пока проблем нет с доставкой, все приходит в сроки, а так подробности можете посмотреть на сайте.
max777
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