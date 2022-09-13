Нужна служба по доставке посылок из США
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Нужна служба по доставке посылок из США
Привет, кто знает проверенную службу по доставке посылок из США? можете подсказать такую службу? заранее спасибо!
- Lowe
- Читатель
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- Сообщения: 19
- Зарегистрирован: 10 авг 2022, 11:42
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Re: Нужна служба по доставке посылок из США
Рекомендую вам Доставка из США я обращаюсь сюда, и очень часто, покупаю там товары, и затем родственники мне их передают через данную службу, пока проблем нет с доставкой, все приходит в сроки, а так подробности можете посмотреть на сайте.
- max777
- Читатель
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- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 11 авг 2022, 09:29
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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