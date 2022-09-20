Нужна грузоперевозка стройматериалов в Краснодар!

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Нужна грузоперевозка стройматериалов в Краснодар!

Новое сообщение MilaTim25 » 20 сен 2022, 21:07

Нужна срочно проверенная компании грузоперевозчиков из Москвы в Краснодар для транспортировки стройматериалов! Спасибо заранее!


MilaTim25
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Сообщения: 6
Зарегистрирован: 10 сен 2022, 23:16
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Re: Нужна грузоперевозка стройматериалов в Краснодар!

Новое сообщение Lenchik » 20 сен 2022, 22:14

Вот проверенная транспортная компания по грузоперевозкам всех видов по России! Доверяем и работаем с ними не один год! Уже есть постоянный менеджер-логист, который знает наши предпочтения и вид нашего транспортируемого товара! Тоже занимаемся стройматериалами и уверены в быстрой и идеальной доставке нашего товара во все магазины-дилеры! Так что рекомендую!
Lenchik
Читатель
 
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 11 сен 2022, 11:00
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