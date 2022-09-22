Где найти глушитель ?

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Где найти глушитель ?

Новое сообщение rustam22 » 22 сен 2022, 10:01

Доброго времени суток. У меня задача, найти глушитель на мой грузовик. Кто может подсказать хороший интернет магазин, чтоб с доставкой до адреса ?


rustam22
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Re: Где найти глушитель ?

Новое сообщение Dimon9850 » 22 сен 2022, 10:34

Как же это вы не нашли? Смотрите, это же так просто . Вот сайт добротной компании «КитЗапчасти» , которая занимается продажей автозапчастей, также там присутствуют и запчасти на китайские автомобили. Ссылка здесь https://kazan.kitzapchasti.ru/ Оригинальные детали у них поступают прямо от завода изготовителя, на складе детали есть всегда. Сколько раз мы обращались проблем никогда не было.
Dimon9850
Читатель
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 20 сен 2022, 21:47
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