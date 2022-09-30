Ищу магазин запчастей для экскаватора-погрузчика
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Ищу магазин запчастей для экскаватора-погрузчика
Всем привет, подскажите компанию или интернет магазин где можно заказать доставку на дом или в гараж детали для рабочих машин, таких как экскаватар-погрузчик.
- rustam22
- Читатель
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- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 20 сен 2022, 19:34
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Re: Ищу магазин запчастей для экскаватора-погрузчика
А что вы не хотите посмотреть вот этот чудный интернет магазин, "Инкомпартс" https://incomparts.ru/producers/case/ , мои соседи по гаражу мне все уши прожужжали про него, отличный выбор запчастей от гигантов производителей Вольво, Терекс, на всей территории России оформляют заказы или сами привозят, так еще и проводят диагностику и исправляют недочеты в электросистеме машины. Считаю вам точно нужно обратиться сюда.
- Rydik_89
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- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 24 сен 2022, 10:24
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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