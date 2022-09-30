Ищу магазин запчастей для экскаватора-погрузчика

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Ищу магазин запчастей для экскаватора-погрузчика

Новое сообщение rustam22 » 30 сен 2022, 07:33

Всем привет, подскажите компанию или интернет магазин где можно заказать доставку на дом или в гараж детали для рабочих машин, таких как экскаватар-погрузчик.


rustam22
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Re: Ищу магазин запчастей для экскаватора-погрузчика

Новое сообщение Rydik_89 » 30 сен 2022, 08:57

А что вы не хотите посмотреть вот этот чудный интернет магазин, "Инкомпартс" https://incomparts.ru/producers/case/ , мои соседи по гаражу мне все уши прожужжали про него, отличный выбор запчастей от гигантов производителей Вольво, Терекс, на всей территории России оформляют заказы или сами привозят, так еще и проводят диагностику и исправляют недочеты в электросистеме машины. Считаю вам точно нужно обратиться сюда.
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