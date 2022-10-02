Аренда спецтехники
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Аренда спецтехники
Есть много ситуаций, когда может потребоваться автовышка, или другая спецтехника но, как вы понимаете, что это весьма дорогостоящая техника и покупать ее, даже большой компании не всегда выгодно. Про аренду спецтехники читайте на этом форуме http://msk.tforums.org/viewtopic.php?f=19&t=37077
- cossotectsuvwyi95
- Фанат
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- Сообщения: 133
- Зарегистрирован: 11 окт 2021, 12:28
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