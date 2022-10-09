Едем на автомобиле в Казань отдыхать.
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Едем на автомобиле в Казань отдыхать.
Всем привет. Надумали развлечься хотя бы немного, хотим побывать в Казани, много слышали об этом красивом городе. Кто знает фирму туроператора купить экскурсию?
- Rydik_89
- Читатель
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- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 24 сен 2022, 10:24
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