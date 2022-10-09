Едем на автомобиле в Казань отдыхать.

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Едем на автомобиле в Казань отдыхать.

Новое сообщение Rydik_89 » 09 окт 2022, 07:53

Всем привет. Надумали развлечься хотя бы немного, хотим побывать в Казани, много слышали об этом красивом городе. Кто знает фирму туроператора купить экскурсию?


Rydik_89
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