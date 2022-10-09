Где посмотреть авто «Шкода рапид» с пробегом?
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
Где посмотреть авто «Шкода рапид» с пробегом?
Ребята подскажите компанию которая мне сможет помочь купить автомобиль с пробегом. Давно хотел шкоду рапид , все в ней устраивает .
- rustam22
- Читатель
-
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 20 сен 2022, 19:34
-
Re: Где посмотреть авто «Шкода рапид» с пробегом?
Друг ты можешь посмотреть на авторынке, хотя и в салоне тоже можешь глянуть . Компания «Урус эксперт» https://balashiha.urus-expert.com/catalog , как раз и занимается продажей и диагностикой автомобилей с пробегом. Причем если у тебя не хватает денег то вполне можно оформить кредит сразу там на месте.
- Rydik_89
- Читатель
-
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 24 сен 2022, 10:24
-
Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
Вернуться в Автомобили, транспорт, перевозки
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14