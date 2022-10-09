Где посмотреть авто «Шкода рапид» с пробегом?

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Где посмотреть авто «Шкода рапид» с пробегом?

Новое сообщение rustam22 » 09 окт 2022, 08:08

Ребята подскажите компанию которая мне сможет помочь купить автомобиль с пробегом. Давно хотел шкоду рапид , все в ней устраивает .


rustam22
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Re: Где посмотреть авто «Шкода рапид» с пробегом?

Новое сообщение Rydik_89 » 09 окт 2022, 08:25

Друг ты можешь посмотреть на авторынке, хотя и в салоне тоже можешь глянуть . Компания «Урус эксперт» https://balashiha.urus-expert.com/catalog , как раз и занимается продажей и диагностикой автомобилей с пробегом. Причем если у тебя не хватает денег то вполне можно оформить кредит сразу там на месте.
Rydik_89
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