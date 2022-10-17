Как быстро продать машину?

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Как быстро продать машину?

Новое сообщение MilaTim25 » 17 окт 2022, 12:43

Всем привет! Нужно быстро продать машину, подскажите на каких площадках размещать рекламу о продаже? Спасибо.


MilaTim25
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Re: Как быстро продать машину?

Новое сообщение natad820 » 17 окт 2022, 22:33

Я пользовалась услугами выкуп авто Ярославль. Долго мучалась сама с продажей, потом посоветовали их услуги. На следующий день приехали, составили договор, оценили. Через два дня я получила деньги. Удобно, без головной боли.
natad820
Читатель
 
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