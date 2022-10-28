Нужна компания в помощь по перерезду
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Нужна компания в помощь по перерезду
Доброго времени суток, хотелось бы найти компанию которая занимается квартирными переездами, как правильно выбрать? и сколько такая услуга сейчас стоит?
- IntoSpace
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- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 28 окт 2022, 12:28
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Re: Нужна компания в помощь по перерезду
Рекомендую заглянуть сюда https://fishki.net/2923015-muvingovye-u ... rynka.html это статья с рекомендациями по компаниям которые занимаются организацией переезда, у нас тоже в скором времени состоится переезд, и вот решили искать компанию с приемлемой ценой, есть отличные мувинговые компании в Москве, ну это вам нужно ознакомиться с статьей и выбрать компанию на своё усмотрение.
- max777
- Читатель
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- Сообщения: 39
- Зарегистрирован: 11 авг 2022, 09:29
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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