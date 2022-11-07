Где искать тех. помощь в Новосибирске?
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Где искать тех. помощь в Новосибирске?
Всем привет. Я живу в Новосибирске, у нас сейчас уже снег, а в декабре сильные морозы. Иногда машина замерзает за пару часов. Ищу контакты команды которая помогает завести автомобиль в морозы.
- rustam22
- Читатель
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- Сообщения: 23
- Зарегистрирован: 20 сен 2022, 19:34
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Re: Где искать тех. помощь в Новосибирске?
Можете посмотреть в интернете компанию " ZapuskAvto". Например отогрев авто в Новосибирске не займет много времени у профессиональных мастеров. Ребята выезжают на дорогу к замерзшим автомобилям , либо если что-то случается в дороге по городу Новосибирск, Академгородок, Бердск. Цены посмотрите на сайте.
- Rydik_89
- Читатель
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- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 24 сен 2022, 10:24
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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