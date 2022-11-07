rustam22 » 07 ноя 2022, 14:32

Всем привет. Я живу в Новосибирске, у нас сейчас уже снег, а в декабре сильные морозы. Иногда машина замерзает за пару часов. Ищу контакты команды которая помогает завести автомобиль в морозы.