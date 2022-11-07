ebezrukov2301 » 07 ноя 2022, 18:18

Но всё было не так просто появилась blacksprut зеркала вход дочь короля гильдии, которая решила повоевать за право вернуть трон своего отца в свои руки. Отчим и остальные войны не хотят подпускать девушку к данной царской должности, ей на помощь приходит странствующий главный персонаж Джек Рассел, он имей уникальное прозвище среди остальных воинов неся проклятия своим врагам.