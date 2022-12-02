Срочно требуется уборка снега мотоблоком в Московской области!

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Срочно требуется уборка снега мотоблоком в Московской области!

Новое сообщение natad820 » 02 дек 2022, 16:50

Срочно требуется уборка снега мотоблоком в Московской области! Подскажите контакты исполнителей или компаний по уборке!


natad820
Писатель
 
Сообщения: 75
Зарегистрирован: 10 сен 2022, 22:53
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Re: Срочно требуется уборка снега мотоблоком в Московской области!

Новое сообщение MilaTim25 » 02 дек 2022, 20:08

Для уборки снега мотоблоком в Московской области советую вам обращаться только сюда вот ссылка https://sneg.aograd.ru/uborka-snega-motoblokom/ обязательно переходите и знакомьтесь с предлагаемыми работами этой компании и с уверенностью оставляйте заявку! От себя лично замечу, что в прошлом году они нас отлично выручали, что уже и в этом сезоне опять прибегали к их услугам! Ребята просто молодцы! Рекомендую!
MilaTim25
Писатель
 
Сообщения: 91
Зарегистрирован: 10 сен 2022, 23:16
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Re: Срочно требуется уборка снега мотоблоком в Московской области!

Новое сообщение TarasStefanko » 05 мар 2023, 15:06

Навалите мне мешок денюжек - и я все уберу
TarasStefanko
Читатель
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 05 мар 2023, 14:58
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