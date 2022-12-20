Бесплатные промокоды скидки и акции

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Бесплатные промокоды скидки и акции

Новое сообщение lkljhgc » 20 дек 2022, 22:55

Всем по привету. Мне подарили промокоды СберМаркет, на бесплатную доставку и просто оболденные скидки.

Может вам кому пригодятся, пользуйтесь в удовольствие.

Кстати, эти промокоды для новых пользователей, но это легко обойти, просто регистрируйте новый аккаунт и заказывайте, что вам необходимо.

di2lhl - Получите скидку 1200 руб. на первый заказ от 5000 руб. + бесплатная доставку

di15jt - Получите скидку 900 руб. на первый заказ от 2500 руб. + бесплатная доставку

disexz - Получите скидку 600 руб. на первый заказ от 1500 руб. + бесплатная доставку

pr6un7 - Получите скидку 250 руб. на первый заказ от 800 руб. + бесплатная доставку

Думаю вам очень понравятся эти промокоды.



lkljhgc
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 20 дек 2022, 22:54
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