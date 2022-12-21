Полуприцеп бортовой
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Полуприцеп бортовой
Доброго дня. Хочу взять полуприцеп бортовой, возить на нем буду щебень, песок и другие сыпучие. Тут вот https://riatpricep.ru/priczepnaya-i-pol ... lupricepy/ прицепы РИАТ, как они?
- Samantha
- Писатель
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- Сообщения: 69
- Зарегистрирован: 12 янв 2018, 15:10
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