Полуприцеп бортовой

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Полуприцеп бортовой

Новое сообщение Samantha » 21 дек 2022, 10:58

Доброго дня. Хочу взять полуприцеп бортовой, возить на нем буду щебень, песок и другие сыпучие. Тут вот https://riatpricep.ru/priczepnaya-i-pol ... lupricepy/ прицепы РИАТ, как они?


Samantha
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Сообщения: 69
Зарегистрирован: 12 янв 2018, 15:10
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