Ищу проверенный интернет магазин подшипников , не знаю где можно будет купить подшипники , так как уже двух поставщиков потерял

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Ищу проверенный интернет магазин подшипников , не знаю где можно будет купить подшипники , так как уже двух поставщиков потерял

Новое сообщение Paris » 21 дек 2022, 17:56

Ищу проверенный интернет магазин подшипников , не знаю где можно будет купить подшипники , так как уже двух поставщиков потерял


Paris
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Сообщения: 34
Зарегистрирован: 28 июн 2021, 00:21
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Re: Ищу проверенный интернет магазин подшипников , не знаю где можно будет купить подшипники , так как уже двух поставщиков потерял

Новое сообщение Laiving » 21 дек 2022, 22:55

Если искать какой то магазин , то лучше будет от официальных дилеров смотреть варианты и покупать их там
Laiving
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Сообщения: 31
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Re: Ищу проверенный интернет магазин подшипников , не знаю где можно будет купить подшипники , так как уже двух поставщиков потерял

Новое сообщение Карабас » 22 дек 2022, 02:32

Я всегда беру подшипники для ремонта автомобилей, так как часто они выходят из строя у клиентов, заказываю в основном через поставщика https://sf2v.ru Качество их подшипников мне нравится.
Карабас
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Сообщения: 60
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