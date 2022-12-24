Ремкомплекты МАСТАК

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Ремкомплекты МАСТАК

Новое сообщение Веррит » 24 дек 2022, 22:07

В какую цену на данный момент ремкомплекты для ремонта трещотки 010-21405H 010-214К бренда МАСТАК? Нужно приобрести оптом, мониторим пока цены.


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Re: Ремкомплекты МАСТАК

Новое сообщение Ferjuk » 24 дек 2022, 22:26

Покупали в прошлом месяце пару ремкомплектов данного бренда по 350 рублей за комплект. Дешевле не нашли
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Re: Ремкомплекты МАСТАК

Новое сообщение Трундукин » 24 дек 2022, 22:39

Хорошая цена на ремкомплекты этого бренда на сайте компании «ТехнороссТ». Брали у них рем комплект "мастак" за 270 рублей за штуку. Качество ремкомплектов и правда достойно внимания
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