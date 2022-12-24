Ремкомплекты МАСТАК
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Ремкомплекты МАСТАК
В какую цену на данный момент ремкомплекты для ремонта трещотки 010-21405H 010-214К бренда МАСТАК? Нужно приобрести оптом, мониторим пока цены.
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Веррит
- Читатель
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- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 26 июн 2021, 13:31
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Re: Ремкомплекты МАСТАК
Покупали в прошлом месяце пару ремкомплектов данного бренда по 350 рублей за комплект. Дешевле не нашли
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Ferjuk
- Читатель
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- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 16 сен 2021, 11:01
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Re: Ремкомплекты МАСТАК
Хорошая цена на ремкомплекты этого бренда на сайте компании «ТехнороссТ». Брали у них рем комплект "мастак" за 270 рублей за штуку. Качество ремкомплектов и правда достойно внимания
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Трундукин
- Читатель
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- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 31 окт 2021, 21:22
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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