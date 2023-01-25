cossotectsuvwyi95 » 25 янв 2023, 18:46

Колесо – очень важный и довольно часто недооцениваемый элемент транспортного средства. Именно через обод и покрышку автомобиль контактирует с асфальтом, поэтому эти составляющие напрямую влияют на ходовые качества автомобиля и нашу безопасность. Шина современного автомобиля является одним из важнейших амортизирующих элементов, который поглощает удары, вызванные неровностями дороги. В целом автомобильное колесо представляет собой довольно простую конструкцию — оно состоит из высокопрочного обода, обычно монолитно соединенного с диском, и радиальной бескамерной шины. Колеса соединяются с автомобилем чаще всего при помощи подшипниковых ступиц. Благодаря им они могут вращаться на специальных неподвижных осях подвески.

Все специалисты рекомендуют устанавливать зимние шины зимой и летние шины летом, так же имеются всесезонные шины. Тем, кто решил установить эти два типа шин на отдельные легкосплавные диски или стальные диски, не нужно беспокоиться о замене шин. Просто замените колеса. Однако если у автовладельца имеется только один комплект колесных дисков, то на обод нужно предварительно установить зимнюю или летнюю резину в зависимости от времени года. Найдите правильную комбинацию шин и дисков для автомобиля.

Имеются множественные комбинации шин и дисков, поэтому найти комбинацию, подходящую для вашего авто, непросто. В карточке автомобиля указаны все типоразмеры шин, одобренные ранее производителем. Если у вас есть эти данные, конфигуратор поможет вам подобрать верную комбинацию шин и дисков. В конкретной зависимости от ваших потребностей. Желающим купить качественные шины и диски рекомендую посетить интернет магазин шин и дисков https://4matik.ru/shiny который предлагает большой ассортимент первоклассной колёсной «обувки» для любых автомобилей, микроавтобусов и спецтехники, внедорожников и мотоциклов. Шины и диски 4MATIK – это ведущий интернет-магазин фирменных шин и дисков в Москве.